رئيسة البرلمان الاوروبي: نحن بحاجة لاستقرار سياسي في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شددت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، على الحاجة إلى الاستقرار السياسي في الدول الأعضاء بالتكتل الموحد، وذلك في معرض تعليقها على أزمة الحكم في إيطاليا.

ونوهت رئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي في تصريح صحفي بأنه “مع اندلاع الحرب في القارة، وارتفاع تكلفة المعيشة وانتعاش ما بعد جائحة كوفيد-19 في مرحلته الأولية، نحن بحاجة إلى الاستقرار السياسي في أوروبا. وإيطاليا دولة عضو مهمة ومؤسسة” للاتحاد الاوروبي.

وأردفت “إيطاليا بحاجة إلى الحفاظ على دورها القيادي داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في هذه الأوقات الصعبة”.