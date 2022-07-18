رئيس وزراء إيطالي سابق يستبعد تنحي دراغي عن رئاسة الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماريو مونتي استقالة رئيس الوزراء الحالي، ماريو دراغي، حيث من المفترض أن يوجه الأخير خطابا أمام برلمان بلاده بعد غد الأربعاء يحدد فيه مصير حكومته.

وكتب مونتي، التكنوقراطي والمفوض الأوروبي السابق الذي خلف سيلفيو برلسكوني في رئاسة الحكومة في نهاية عام 2011، في مقال نشرته صحيفة (كورييري ديلا سيرا) “لا أعتقد أن دراغي سيتخلى عن مسؤوليته كرئيس للوزراء في هذا الوقت”، كون ذلك “سيكون عدم احترام للوطن والمواطنين ويمكن أن يقوض إرث دراغي نفسه، ومكانته في التاريخ”، وأيضا “باسم تلك العلاقة الأخلاقية الحقيقية التي ولدت مع المواطنين عند قبوله المنصب بشكل طارئ على رأس الحكومة”.