تبون يستقبل دراغي بقصر الرئاسة الجزائرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-الجزائر العاصمة- وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اليوم الاثنين إلى القصر الرئاسي بالجزائر العاصمة للقاء رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.

وسيترأس دراغي في وقت لاحق وفد بلاده بالقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية في نسختها الرابعة.

ويشارك في القمة الحكومية الثنائية ستة وزراء من الجانب الإيطالي هم وزير الخارجية لويجي دي مايو ، ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، ووزيرة العدل مارتا كارتابيا ، ووزير الانتقال البيئي روبرتو تشينغولاني ، ووزير البنية التحتية والتنقل إنريكو جوفانيني ، ووزيرة تكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي.

وبالتزامن مع لقاء دراغي-تبون بالقصر الرئاسي، سيجرى أعضاء الوفد الوزاري لقاءات مع نظرائهم الجزائريين، قبل انطلاق القمة الحكومية بين البلدين التي ستشهد في ختامها توقيع اتفاقيات بين البلدين.

كما سيشارك دراغي في افتتاح منتدى الأعمال في مركز المؤتمرات الدولي بالجزائر العاصمة، قبل أن يعود إلى روما في المساء.