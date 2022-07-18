توقيع عدة اتفاقيات بين إيطاليا والجزائر من بينها قطاعات الطاقة والصناعة والتكنلوجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- الجزائر العاصمة- في ختام اجتماع القمة الحكومية الرابعة الجزائرية-الإيطالية بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين، تم توقيع 14 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا بين حكومتي البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم تطوير الاستثمار وقطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم والتعاون الثنائي في مجال القضاء والوقاية من الفساد ومكافحته والمعرفة والمؤسسات الناشئة وقطاع الصناعة الصيدلية والصناعة والتكنلوجيا.

كما تم التوقيع على اعلان نوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومذكرات تفاهم بمجالات التعاون الدبلوماسي والتنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاسرة وحماية التراث التاريخي والثقافي.