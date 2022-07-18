دراغي وتبون يؤكدان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-الجزائر العاصمة- وصف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي الجزائر بـ”الشريك المهم جدا”، وذلك في أعقاب القمة الحكومية الثنائية بين البلدين التي انعقدت في نسختها الرابعة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

وأشار دراغي، في تصريحات مشتركة للإعلام مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى أن هذه القمة “هي الأحدث في سلسلة لقاءات مؤسسية بين بلدينا “. وقال “الجزائر شريك مهم جدا في مجال الطاقة، الصناعة ومكافحة الجريمة والبحث عن السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وبدوره، نوه تبون بأن زيارة دراغي الحالية هي الثانية من نوعها خلال هذا العام ومثابة دلالة على “رغبة بلدينا لتعزيز روابط الصداقة وتكثيف مجالات التعاون”، واصفا القمة الحكومية الثنائية الرابعة بين البلدين بأنها “خطوة أخرى نحو بناء علاقات استراتيجية”، متحدثا عن “محادثات كثيفة” مع ضيفه الإيطالي نظرا “لكثافة العلاقات وفي كل المجالات” بين الدولتين.

ووقع البلدان حزمة من مذكرات التفاهم شملت تطوير الاستثمار وقطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم والتعاون الثنائي في مجال القضاء والوقاية من الفساد ومكافحته والمعرفة والمؤسسات الناشئة وقطاع الصناعة الصيدلية والصناعة والتكنلوجيا.

كما تم التوقيع على اعلان نوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومذكرات تفاهم بمجالات التعاون الدبلوماسي والتنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاسرة وحماية التراث التاريخي والثقافي.