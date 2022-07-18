الرئيس الجزائري: توقيع اتفاقية الثلاثاء لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- الجزائر العاصمة- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين عن “اتفاق هام” سيتم توقيعه غدا الثلاثاء بين (سوناطراك) الجزائرية و(أوكسيدنتال) الأميركية و(إيني) الإيطالية و(توتال) الفرنسية سيسمح بإمداد إيطاليا بـ”كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي”.

وأشار تبون، في تصريحات للإعلام في اعقاب القمة الجزائرية-الإيطالية الرابعة بالجزائر العاصمة، إلى أن قيمة الاتفاقية تصل إلى 4 مليارات دولار، دون الكشف عن تفاصيلها.

كما جدد الرئيس الجزائري رغبة بلاده بتزويد أوروبا بالطاقة الكهربائية المنتجة عبر الطاقة الشمسية والمصادر التقليدية.

وكانت الجزائر قد أعلنت يوم الجمعة الماضي رفع حجم إمداداتها بالغاز إلى ايطاليا بـ 4 مليار متر مكعب إضافية، بداية من هذا الأسبوع، حيث سيقوم مجمع (سوناطراك) بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى مجمع (إيني) وشركائه الإيطاليين الآخرين، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسيمة الجزائرية.

ونوهت الوكالة بأنه “سبق للجزائر، التي تربطها علاقات مميزة بإيطاليا، أن قامت بتزويد هذا البلد بـ13.9 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بـ 113 بالمئة، كما تعتزم إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة 2022 بـ 6 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الجزائر”.

