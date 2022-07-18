دراغي: الجزائر أصبحت المورد الأول للغاز الطبيعي لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-الجزائر العاصمة- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي اليوم الاثنين أن الجزائر أضحت المورد الأول للغاز الطبيعي إلى بلاده، حيث تسعى روما منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في الأسبوع الأخير من شهر شباط/فبراير الماضي للاستغناء عن امدادات الغاز الروسية.

وقال دراغي في تصريح للإعلام في اعقاب القمة الجزائرية-الإيطالية بالجزائر العاصمة، “هذه القمة أكدت شراكتنا المميزة في قطاع الطاقة. في الأشهر الأخيرة، أصبحت الجزائر المورد الأول للغاز لبلادنا”.

وأشار إلى أن شركة “(سوناطراك) الجزائرية أعلنت قبل أيام عن طرح 4 مليارات متر مكعب من الغاز قريبا لإيطاليا في إطار الاتفاق الموقع مع (إيني) في نيسان/أبريل” الماضي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل “تسارعا (في الوتيرة) مقارنة بما كان متوقعا وتستبق إمدادات كبرى في السنوات المقبلة”.