دي مايو: شراكة أكثر قوة مع الجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي كان ضمن وفد بلاده في القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية التي استضافتها الجزائر العاصمة اليوم الاثنين، أن سلطات بلاده “عملت على الفور بكل ما في وسعها لمواجهة أزمة الطاقة” الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتب دي مايو في تغريدة على منصة (تويتر) “هذا العمل يؤتي ثماره: بعد أسابيع قليلة من بداية الأزمة، أصبحت الجزائر اليوم أول مورد لنا، وذلك بفضل وصول 4 مليارات متر مكعب (إضافية) من الغاز” الطبيعي، في إشارة إلى إعلان (سوناطراك) اليوم الجمعة الماضي.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “فنمضي قدما في شراكة أكثر قوة بشكل مطرد”.