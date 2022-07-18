بوريل: قلق بشأن ما يحدث عسكريا في أوكرانيا وبمجال الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن “الجميع يشعر بالقلق بشأن ما يمكن أن يحدث على الجبهة الأوكرانية، سواء على الصعيد العسكري أو في مجال الطاقة”.

وأشار المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الاثنين، إلى أن خط أنابيب (نورد ستريم1)، الناقل للغاز الروسي إلى ألمانيا “قيد الصيانة” والتي تستمر إلى 21 تموز/يوليو الجاري حسبما أعلنت (غازبروم) الروسية، وذلك تزامنا مع مخاوف من قطع موسكو للإمدادات بعد انتهاء فترة الصيانة ردا على العقوبات الاوروبية.

وقال بوريل “سنرى ما سيحدث في نهاية فترة الصيانة”، مؤكدا مواصلة “متابعة إمدادات الغاز الطبيعي، والتي هي بالتأكيد أكبر مصدر قلق لمجتمعاتنا واقتصاداتنا”.