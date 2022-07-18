برلماني معارض يصف بـ”الأقلية الصاخبة” دعوات رؤساء بلديات لدراغي بعدم الاستقالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد برلماني ينتمي لحزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض رؤساء بلديات، نسبهم إلى الحزب الديمقراطي، وقعوا على وثيقة تدعو رئيس الوزراء ماريو دراغي للبقاء رئيسا للوزراء.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، فابيو رامبيللي، في منشور على منصة (فيسبوك) “وقعت الأقلية الصاخبة المكونة من 1300 رئيس بلدية لحث دراغي على البقاء. جورجا ميلوني (زعيمة الحزب) أعربت عن استيائها لتنازل رؤساء البلديات عن تمثيل النصف الآخر من ناخبيهم الراغب في الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت” في انتخابات برلمانية مبكرة.

وأضاف رامبيللي “مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 6400 رؤساء بلديات آخرين، الأغلبية الصامتة، لا يريدون أن يبقى دراغي على سدة الحكم، أو على الاقل لا يرغبون في استغلال مناصبهم المؤسسية لأغراض حزبية بعدم التوقيع”.

وقال “إذا كان هذا هو معنى الديمقراطية، فإن (الحزب الديمقراطي) يؤكد أنه مع منطق الأقلية هي التي تقرر… إنهم لا يريدون التخلي عن عادتهم في الحكم دون الفوز في صناديق الاقتراع”.