استطلاع: إيطالي من كل ثلاثة يدعم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهر استطلاع نشرته صحيفة (لاستامبا) الثلاثاء أن إيطاليًا واحدًا فقط من كل ثلاثة يؤيد العودة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة كحل وحيد للازمة السياسية الراهنة.

وحسب الاستطلاع، يأمل 30.8% من الايطاليين في إجراء الانتخابات، من بين هؤلاء 65.5% من ناخبي حزب (إخوة إيطاليا) المعارض و40% من ناخبي حزب الرابطة المنتمي للائتلاف الحاكم إلا أنه لا يرفض العودة لصناديق الاقتراع.

ويرغب 52% من الفئة المستطلعة بقاء حكومة ماريو دراغي على سدة السلطة، 36% منهم يرغبون في خروج حركة خمس نجوم من الائتلاف الحاكم، بينما يدعو 8.9% منهم للإبقاء على نفس الأغلبية البرلمانية.