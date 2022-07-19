دي مايو: كونتي قرر بالفعل حجب الثقة عن حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اتهم الرئيس السياسي السابق لحركة خمس نجوم، وزير الخارجية لويجي دي مايو، رئيسها الحالي جوزيبي كونتي بأنه يسعى لإسقاط حكومة ماريو دراغي في تصويت مرتقب على الثقة يوم غد الأربعاء من أجل استمالة الناخبين بعد انهيار شعبية الحركة التي فازت في انتخابات 2018 البرلمانية.

وقال دي مايو، الذي انشق ونواب آخرون عن خمس نجوم، “دعونا أن قول الحقيقة، حزب كونتي قرر بالفعل عدم التصويت لصالح الثقة في حكومة دراغي”.

وأضاف دي مايو، في لقاء مع مجموعته البرلمانية الجديدة (معا من أجل المستقبل) “كونتي يراهن على التصويت المبكر، لكن ذلك سيشكل مزيدًا من الانهيار (للحركة) في استطلاعات الرأي”.