الاتحاد الأوروبي يعين رئيسا جديدا لبعثته الاستشارية بالعراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء تعيين السويدي أندرس ويبرغ رئيساً جديداً لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق (EUAM) وسيتسلم مهامه في 16 آب/أغسطس 2022 حتى 30 نيسان/أبريل 2024.

وأشار البيان الصادر في بروكسل بهذا الصدد، إلى أن ويبرغ يتولى منصب كبير المشرفين على الشرطة الوطنية السويدية، وهي خدمة التحق بها في عام 1991. وقد خدم أيضًا في مناصب دولية مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي: حيث كان رئيس عمليات البعثة الأوروبية الاستشارية في العراق ورئيسا لموظفي الشرطة الخاصة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى كوسوفو.

ويقع مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق في بغداد ولها مكتب تمثيلي في أربيل.

وتكمن المهمة الشاملة للبعثة في المساعدة في التطوير والتنفيذ المتماسك لاستراتيجية الأمن القومي العراقي والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بها وأولويات الأمن القومي الأخرى. وتتضمن هذه العملية، التي يدعمها العديد من الشركاء الدوليين، جملة أمور: دعم الإصلاح المؤسسي، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد، وحماية التراث الثقافي، والإدارة المتكاملة للحدود، ومكافحة الإرهاب.