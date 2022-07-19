النواب الإيطالي يرحب بفتح مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو بإعلان المفوضية الاوروبية فتح المفاوضات لدخول ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.

ورأى فيكو في تغريدة على منصة (تويتر) أن فتح المفاوضات مع الدولتين “خطوة أساسية منتظرة منذ سنوات، عملت عليها المؤسسات الإيطالية والدبلوماسية البرلمانية لفترة طويلة. وهو مسار يمكن أن يقوي دول غرب البلقان وقارتنا الاوروبية في مرحلة دقيقة. الآن علينا التقدم إلى الأمام في عملية التكامل”.

وقد وصف الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قرار اليوم بأنه “اختراق لمقدونيا الشمالية وغرب البلقان والاتحاد الأوروبي”. وقال “نحن لا نعتبر ذلك أمرا مفروغا منه، فالاتحاد الأوروبي ومقدونيا الشمالية يحتاجان بعضهما البعض وهما أقوى معا”.

وبشأن فتح مفاوضات الانضمام مع تيرانا، قال منسق السياسة الخارجية للتكتل الموحد “اليوم نحتفل ببداية فصل جديد في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا. نبدأ عملية التفاوض لألبانيا لتصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي. إنه إنجاز كبير ونتائج سنوات من العمل ومصدر إلهام للمسار الذي ينتظر ألبانيا والاتحاد الأوروبي ككل”.