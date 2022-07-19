دراغي يخاطب الشيوخ الإيطالي صباح الأربعاء بشأن أزمة حكومته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المقرر أن يخاطب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي مجلس الشيوخ صباح يوم غد الأربعاء بشأن الازمة السياسية، على أن يصوت المجلس على الثقة في حكومته مساء نفس اليوم.

وكان رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا قد رفض استقالة دراغي، التي قدمها بعد رفض حركة خمس نجوم التصويت في مجلس الشيوخ لصالح مرسوم حكومي لمساعدة الاسر والشركات بالتزامن مع التصويت على الثقة.

ولم تعلن حركة خمس نجوم رسميا انسحابها من الائتلاف الحاكم، إلا أن حزب الرابطة ربط بقائه في الائتلاف بخروج الحركة منه.

ونظريا تتمتع حكومة دراغي بدعم من جميع القوى السياسية الكبرى في البرلمان، ما عدا حزب (إخوة إيطاليا) اليميني بقيادة جورجا ميلوني.

وكان دراغي قد اشترط بقائه رئيسا للوزراء في حالة نيله الثقة من جميع الأحزاب التي دعمت تشكيل حكومته في البداية.

وفي حالة استقالة دراغي، الذي يتعرض لضغوط للتراجع عن الاستقالة في هذه المرحلة الحرجة، فإنه من المرجح اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في خريف هذا العام قبل 5-6 أشهر من نهاية الدورة التشريعية الحالية في ربيع العام المقبل.