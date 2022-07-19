بوريل يدين هجمات قرصنة بالفضاء الإلكتروني لـ”مجموعات روسية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أدان الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل هجمات قرصنة محسوبة على جماعات روسية مؤيدة للكرملين.

وأشار بوريل إلى أن “هجمات حجب الخدمة الموزعة DDoS ضد العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء التي أعلنت مسؤوليتها عنها مجموعات قراصنة مؤيدة لروسيا مثالًا آخر على سياق التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي لاحظها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.

وأضاف: “ندين هذا السلوك غير المقبول في الفضاء الإلكتروني ونعرب عن تضامننا مع جميع الدول التي تقع ضحية له”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي “يواصل مراقبة الوضع بهدف منع ومكافحة هذا النشاط الخبيث في الفضاء السيبراني”.