دراغي يدعو برلمان بلاده لتبني “ميثاق جديد” من أجل استمرار حكومته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي اليوم الأربعاء برلمان بلاده بـ”ميثاق جديد” لضمان استمرار الحكومة “قوية ومتماسكة” حتى نهاية الدورة التشريعية في ربيع العام القادم.

وقد رفض رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا استقالة دراغي التي أعلنها الأخير يوم الخميس الماضي على خلفية توتر مع حركة خمس نجوم التي رفضت التصويت بمجلس الشيوخ على مرسوم معونات للأسر والشركات بالتزامن مع اقتراع على الثقة.

وتتمتع حكومة المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي بدعم من معظم القوى الممثلة برلمانيا ولكنها غير متجانسة وقد تتفاقم الاختلافات بينها خلال ما تبقى من أشهر على نهاية الدورة التشريعية حيث سيسعى كل حزب لإبراز هويته لاستقطاب الناخبين استعدادا للانتخابات.

وقال دراغي، في خطابه أمام مجلس الشيوخ والذي سيخضع للتصويت مساء اليوم، “إيطاليا بحاجة إلى ميثاق نمو جديد ملموس وصادق”، وأضاف مخاطبا القوى البرلمانية “أنتم على استعداد لإعادة بناء هذا الاتفاق؟ نحن هنا في هذه القاعة فقط لأن الإيطاليين طلبوا ذلك”، منوها بأن ردهم على طلبه هي “إجابة يجب أن يقدموها لجميع الإيطاليين”.

وكان دراغي قد اشترط الاستمرار في الحكم بنيل الثقة من جميع أحزاب الائتلاف الحاكم التي وافقت على توليه رئاسة الحكومة بعد سقوط حكومة جوزيبي كونتي الثانية.