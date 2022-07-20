دراغي: يجب الاستمرار في دعم أوكرانيا بكل الطرق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أنه “يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا بكل الطرق، كما ألزم هذا البرلمان الحكومة بالقيام بذلك في قرار برلماني”.

وأضاف دراغي مخاطبا مجلس الشيوخ الأربعاء قبل تصويت حاسم على الثقة سيحدد مصير حكومته، “كما أخبرني الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس عبر الهاتف، فإن تسليح أوكرانيا هو السبيل الوحيد للسماح للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم”.

وأردف “في الوقت نفسه، يجب أن نواصل العمل للبحث عن حلول تفاوضية، بدءًا من أزمة القمح. ويجب علينا رفع الجهود للتصدي لتدخل روسيا والأنظمة الاستبدادية الأخرى في سياساتنا وفي مجتمعنا”.