فون دير لاين: روسيا تبتزنا بشأن الغاز الطبيعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن “روسيا تبتزنا بشأن الغاز الطبيعي، لكن أوروبا مستعدة”.

وأضافت، لدى عرض خطة الطوارئ الأوروبية بشأن الغاز “نحن لا نبدأ من الصفر لكن يجب أن نفعل المزيد. يجب أن نستعد لقطع كامل للغاز الروسي. إنه سيناريو محتمل سيكون له تأثير على الاتحاد الأوروبي بأسره”.

وتقترح المفوضية على المجلس الأوروبي إصدار لائحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحثها، على أساس طوعي أولا، على بذل “كل جهد ممكن” لتقليل استهلاك الغاز على المستوى الوطني بين بداية آب/أغسطس 2022 و31 آذار/مارس 2023 بنسبة 15 % على الأقل مقارنة بمتوسط ​​الاستهلاك المسجل في نفس الفترة من السنوات الخمس السابقة.

وباستخدام هذه الأداة الجديدة، يمكن للمفوضية أيضًا إعلان حالة التأهب على المستوى الأوروبي، سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب ثلاث دول أعضاء على الأقل فرض إلزامية خفض الاستهلاك والذي يظل بنسبة 15%.