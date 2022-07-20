الرابطة الإيطالي يطالب بإعتبار خمس نجوم خارج الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طلب حزب الرابطة الإيطالي، الذي يقوده ماتيو سالفيني، من رئيس الوزراء ماريو دراغي بتعديل فريقه الحكومي واعتبار حركة خمس نجوم خارج الائتلاف الحاكم.

وحسب قرار أودعه حزب الرابطة في مجلس الشيوخ الاربعاء، فإن الحزب “يدعم العمل الحكومي الذي تغير بشكل عميق سواء من حيث الخيارات السياسية أو في التشكيلة” للأغلبية البرلمانية.

وطالب حزب الرابطة بـ”إدراج القوى السياسية في هيكل الحكومة للأحزاب التي صوتت لصالح الثقة في جلسة مجلس الشيوخ في 14 تموز/يوليو”، حيث رفض يومها برلمانيو حركة خمس التصويت، مما دفع دراغي لتقديم الاستقالة والتي قوبلت لاحقا بالرفض من رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.

جدير بالذكر أن حزب الرابطة قد انتقد مرارا وتكرارا إدارة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي لملف الهجرة، كما طالب بإقالة وزير الصحة اليساري روبرتو سبيرانتسا.