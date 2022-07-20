الشيوخ الإيطالي نحو التصويت على الثقة رغم مطالب يمين-الوسط بإبعاد حركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الإيطالي على الثقة في حكومة ماريو دراغي في وقت لاحق مساء الأربعاء، وذلك على الرغم من مطالبة أحزاب يمين-الوسط (التي يقودها حزبا سيلفيو برلسكوني وماتيو سالفيني) في الائتلاف الحاكم بإخراج حركة خمس نجوم من التوليفة الحكومية وبتعديل وزاري للجهاز التنفيذي الذي سيظل بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي.

وحسب مصادر حكومية مؤهلة، فإنه من المستبعد أن يعلن دراغي استقالته في رده على الملاحظات التي ظهرت في المناقشة العامة، بعد ذلك سيكون الأمر متروكًا للأحزاب لاتخاذ موقفها بشأن التصويت.

وفي سياق متصل، أجرى برلسكوني محادثات مع رئيس الدولة سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء دراغي وأبلغهما بموقف حزبه (فورتسا إيتاليا) وكامل قوى يمين-الوسط في الحكومة المطالب بائتلاف حكومي جديد بدون حركة خمس نجوم، رغم إعلان الاخيرة أنها ستصوت بمنح الثقة.

وبقي لدى حركة خمس نجوم ثلاثة وزراء في حكومة دراغي (حقائب العلاقات مع البرلمان وسياسات الشباب والزراعة)، وذلك بعد انشقاق وزير الخارجية لويجي دي مايو عن الحركة.