دراغي يؤجل تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر حكومية بأن رئيس الوزراء ماريو دراغي لن يذهب مساء الاربعاء إلى مقر رئاسة الجمهورية (قصر كويرينالي) للقاء الرئيس سيرجو ماتاريلا.

وفشل مجلس الشيوخ في التصويت على الثقة في حكومة دراغي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب (فورتسا إيتاليا) بقيادة سيلفيو برلسكوني في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت.

وحسب المصادر الحكومية، فإنه من المرجح أن يستقبل ماتاريلا دراغي يوم غد الخميس.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة خمس نجوم عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري، ولكن دراغي فضّل مشروع قرار لا يتضمن تعديل الائتلاف الحكومي الحالي.