نيويورك تايمز: التخلي عن دراغي ضربة قاسية لإيطاليا وأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية أن إيطاليا تدخل الآن “موسمًا جديدًا من الفوضى السياسية في لحظة حرجة، بينما يكافح الاتحاد الأوروبي للبقاء في جبهة موحدة ضد روسيا وإعادة إطلاق اقتصاداته”، وذلك بعد “انهيار حكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء ماريو دراغي التي أعادت المصداقية والنفوذ لإيطاليا”.

وحسب الصحيفة، فإن الضربة الحاسمة لدراغي “لم تأت فقط من حركة خمس نجوم”، ولكن أيضًا “من حزب الرابطة بقيادة القومي ماتيو سالفيني” الذي “كافح لإبعاد نفسه عن بوتين”، وبينما دخل حزبه “بالفعل في الحملة الانتخابية”، فإن الأزمة “جاءت بنتائج عكسية” على حركة خمس نجوم.

واعتبرت (نيويورك تايمز) أن التخلي عن دراغي يمثل “ضربة قاسية لإيطاليا وأوروبا على حد سواء”، مشيرة إلى أن “المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي، الذي ساعد في إنقاذ اليورو، استخدم مكانته كرجل دولة” لجعل إيطاليا “تعيش فترة ذهبية قصيرة” كرئيس للوزراء.

وقالت إن دراغي، خلال الـ18 شهرا من الحكم “أخرج إيطاليا من أحد أسوأ أيام الوباء، وضمن وخطط لإنفاق مليارات اليورو” المخصصة لبلاده في إطار صندوق التعافي الأوروبي، وكان “جزءًا أساسيًا من الموقف الأوروبي الموحد بشكل استثنائي ضد عدوان روسيا على أوكرانيا”.