البابا يدعو الدول الغنية لسداد “الدين الايكولوجي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للصّلاة من أجل العناية بالخليقة 2022 عن الاعتراف بوجود “دَينٍ إيكولوجيّ” على الدول الغنيّة اقتصاديًّا، التي “سبّبت التلوث أكثر من غيرها في القرنَين الماضيَين”

وأشار البابا في الرسالة، التي نشر نصها موقع أخبار الفاتيكان، إلى أن “هذا الدَين الإيكولوجيّ يتطلّب منها أن تقوم بالمزيد من الخطوات الطّموحة في كلّ من القمتَين (كوب 27) و(كوب 15)”، وهما، على التوالي، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأردف “هذا يشمل، بالإضافة إلى الإجراءات الحازمة داخل حدودها، أن تفي بوعودها بتقديم الدّعم المالي والفنيّ للدول الأكثر فقرًا اقتصاديًا، التي بدأت تتحمّل العبء الأكبر من أزمة المناخ”.

ورأى البابا أنه كذلك، “سيكون من المناسب أيضًا أن نفكّر بشكل مُلحٍّ بدّعم ماليّ إضافي من أجل حفظ التنوّع البيولوجيّ”، مشيرا إلى أنه “حتى البلدان الأقل ثراءً اقتصاديًّا لديها مسؤوليات كبيرة” وإنما “متنوِّعة”، وبالتالي “لا يمكن لتقاعس الآخرين أن يبرِّر خمولنا وكسلنا، لذلك من الضروري أن نتصرّف جميعًا وبحزم. نحن على وشك أن نصل إلى نقطة انهيار”.