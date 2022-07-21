الحزب الديمقراطي يستبعد التحالف مع حركة خمس نجوم في الانتخابات البرلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا، التحالف مع حركة خمس نجوم في الانتخابية البرلمانية المبكرة والتي من المرجح إجراؤها في النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر القادم، نظرا لدور الحركة في الازمة التي أفضت إلى استقالة حكومة ماريو دراغي.

وقال ليتّا الخميس في مقابلة مع (بلومبرغ) “بالطبع اليوم النقاش حول التحالفات مختلف تمامًا عن يوم أمس. ما حدث بالأمس هو نقطة تحول في التاريخ الإيطالي. كانت لدينا حكومة تعمل بشكل جيد للغاية تتمتع بالاحترام، ليس من جانب المجتمع الاقتصادي حصرا ولكن أيضا من المواطن الإيطالي”، مشيرا إلى النداءات التي أطلقها قطاع الإنتاج ورؤساء بلديات “من أجل استمرار العمل الحكومي الذي يحظى باحترام المجتمع الدولي”.

وأردف “الآن انتهى كل شيء والمسؤولية (عن انهيار الائتلاف الحاكم) واضحة للعيان”.

وكان الحزب الديمقراطي قد تحالف مع الحركة، فيما يسمى بإئتلاف يسار-الوسط، في الانتخابات المحلية الأخيرة ببعض المدن والمحافظات.