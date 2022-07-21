ليتّا يدعو مانفريد ويبر لتصحيح معلوماته بشأن استقالة حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر “لتصحيح معلوماته” عن الكيانات السياسية المسؤولة عن استقالة حكومة ماريو دراغي.

وكتب ليتّا بعد ظهر الخميس في تغريدة على (تويتر) “أنا آسف مانفريد ويبر. أنت لست على دراية جيدة. أحد قتلة حكومة دراغي الرئيسيين هو فورتسا إيطاليا (حزب برلسكوني)، وهو عضو في حزب الشعب الأوروبي”.

وكان ويبر قد غرّد قائلا: “شكرا لك ماريو دراغي. بعد تصويت حركة خمس نجوم ضد الحكومة كان من المستحيل الاستمرار معها. على الناخبين الآن أن يقرروا في أسرع وقت ممكن. تحتاج أوروبا إلى حكومة مستقرة من يمين-الوسط في روما”، وبزعامة حزب (فورتسا إيتاليا) “ستكون موالية لأوروبا وسيدعمها حزب الشعب الأوروبي”.