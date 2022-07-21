المبعوث الاممي لليمن يأمل مشاركة الأطراف في تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أمله في أن تشارك الأطراف “بشكل بنّاء” في جهوده لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها. وقال في بيان الخميس “يجب الاستفادة من هذه المناسبة وعدم تفويت الفرصة.”

ورأى غروندبرغ “إن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها سيزيد من الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف، والبدء في نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية مثل الإيرادات والرواتب، والأولويات الأمنية بما فيها وقف إطلاق النار”، مشيرا حسب البيان إلى أن “الهدف في نهاية المطاف هو المضي قدما نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع بشكل شامل.”

ولفت المبعوث الاممي إلى أنه “بفضل استمرار التزام الأطراف، فإن الهدنة صمدت إلى حد كبير لقرابة أربعة أشهر، وبذلك تصبح واحدة من أطول فترات الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المستمر، انخفض خلالها العدد الإجمالي للضحايا بين المدنيين مقارنة بأعدادهم قبل الهدنة”، حسب البيان الذي بثه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة

ونوه بأنه تقع على عاتق الأطراف المتحاربة بموجب القانون الإنساني الدولي التزامات بحماية المدنيين، وقال: “إنني آخذ تقارير التصعيد العسكري بمنتهى الجدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسقوط ضحايا مدنيين”. وأشار إلى أن مكتبه يعمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية على تيسير الحوار ودعم خفض التصعيد، معربا عن “الامل في أن تستمر الأطراف على العمل تحت مظلة اللجنة وتأسيس غرفة التنسيق المشترك للتصدي للحوادث في الوقت المناسب.”