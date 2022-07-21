مسؤول إيطالي: التزام من وزارة الخارجية والحكومة بترويج ترشح روما لإكسبو 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وكيل وزارة الخارجية، بينيديتو ديلا فيدوفا أن “الوزارة ملتزمة جدًا بترويج ترشح العاصمة روما لاستضافة اكسبو2030 وستظل الحكومة ملتزمة أيضًا”.

وأضاف ديلا فيدوفا، خلال ندوة مؤسسية الخميس ببلدية العاصمة “نحن نقوم بذلك في اجتماعاتنا الدولية. نعتقد أن ترشح روما هو أمر يهم إيطاليا ويهم نظام البلد بأكمله وينبغي تجنيد أفضل الطاقات” لتحقيق هذا الهدف.

وقال “نريد أن نصبح جزءًا نشطًا من هذا التحدي: نحن على دراية بالمنافسة التي تنتظر روما، ونركز على القدرة المثيرة التي تتمتع بها العاصمة وعلى قوة موضوع الترشح، فالاستدامة الحضرية هي مسألة رائعة”.

وتنافس روما، التي تقدمت بطلب الاستضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تحت شعار “المدينة الافقية: التجدد الحضري والمجتمع المدني”، بوسان (كوريا الجنوبية) ، أوديسا (أوكرانيا) والرياض (المملكة العربية السعودية)، بعد انسحاب موسكو.