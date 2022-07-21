ماتاريلا يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة خلال سبعين يوما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا مساء اليوم الخميس “وقّعت على مرسوم حل المجلسين للدعوة إلى الانتخابات خلال مدة السبعين يومًا التي حددها الدستور”.

وأضاف متحدثا بمقر الرئاسة بعد حل البرلمان “أوضحت المناقشة والتصويت والطرائق التي تم بها التعبير عن هذا التصويت يوم أمس في مجلس الشيوخ عدم وجود دعم برلماني للحكومة وغياب احتمالات تشكيل أغلبية جديدة. هذا الشرط جعل الحل المبكر للغرفتين أمرًا لا مفر منه”.

وقال رأس الدولة الإيطالية “الحل المبكر للبرلمان هو دائمًا الخيار الأخير الذي يجب اتخاذه، لا سيما إذا كان هناك العديد من الالتزامات المهمة أمام المجلسين، كما هو الحال في هذه الفترة التي يتعين الوفاء بها لمصلحة بلدنا. لكن الوضع السياسي الذي نشأ أدى إلى هذا القرار”.