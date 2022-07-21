ماتاريلا: للحكومة المستقيلة الأدوات اللازمة للعمل خلال هذه الاشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا إنه تقدم بالشكر لرئيس الحكومة المستقيل ماريو دراغي والوزراء على “جهودهم خلال هذه الأشهر الثمانية عشر”، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الاعمال “تواجه قيودًا في أنشطتها، لكن لديها الأدوات اللازمة للعمل في هذه الأشهر قبل وصول السلطة التنفيذية الجديدة” بعد إجراء الانتخابات المبكرة المتوقعة في النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر القادم.

ورأى ماتاريلا، في تصريح للإعلام مساء الخميس بعد التوقيع على مرسوم حل البرلمان أنه “لا وقت للاستراحة، فتكاليف الطاقة لها عواقب على العائلات والشركات، ويجب معالجة الصعوبات الاقتصادية وهناك العديد من الالتزامات التي يجب اكمالها ابتغاء لمصلحة إيطاليا”.