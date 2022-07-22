المفوضية الأوروبية: من الطبيعي أن تناقش الدول الأعضاء خطة الغاز المقترحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى المتحدث باسم المفوضية، إيريك مامير أنه “من الطبيعي” أن تناقش الدول الأعضاء خطة الطوارئ المقترحة من الجهاز التنفيذي الأوروبي والتي دعت إلى تقليل استهلاك الغاز بشكل طوعي على المستوى الوطني خلال الأشهر الثمانية القادمة بنسبة 15% على الأقل.

وأشار خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، ردا على مخاوف أبدتها العديد من الدول الأعضاء بشأن خطة خفض الطلب على الغاز التي قدمتها يوم الأربعاء الماضي رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، إلى أن هناك “خطرًا لا يستهان به” يتمثل في “القطع الكامل” لإمدادات الغاز من روسيا وأنه “يجب أن نستعد لحدث مماثل”. وقال “حقيقة أن هناك نقاشًا حول قضية بهذه الأهمية ليست مفاجأة، وأود أن أقول إنه أمر طبيعي تمامًا في اتحاد ديمقراطيات مثل الاتحاد الأوروبي”.

وقال مامير إنها “ليست المرة الأولى التي نجري فيها نقاشات مكثفة للغاية بشأن مسائل تعتبرها الدول الأعضاء بحق حاسمة “، كما أنها “مفيدة لأن الدول بهذه الطريقة تعلن مواقفها”.

وكانت المفوضية قد أشارت إلى أنه باستخدام هذه الأداة الجديدة، يمكن أيضًا إعلان حالة التأهب على المستوى الأوروبي، سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب ثلاث دول أعضاء على الأقل، بفرض إلزامية خفض الاستهلاك والذي يظل بنسبة 15%.