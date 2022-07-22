قلق أممي بشأن الاشتباكات في العاصمة الليبية ودعوة للتحقيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها “تلقت تقارير تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلة أمس في طرابلس”، مؤكدة على أن “أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول”.

وأعربت البعثة الأممية عن “القلق البالغ إزاء هذه التطورات”، مطالبة “بالتحقيق في الأحداث وأيضاً بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم”

وقالت إنها “تدعو جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس”، كما أن “على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية”.

وحسب وسائل إعلام ليبية، فإن الاشتباكات أسفرت عن 10 قتلى على الأقل وأكثر من 20 جريحا.