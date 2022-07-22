بوريل يدعو لتسريع تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا الممثل الاعلى للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى “تسريع” تنفيذ الاتفاقية الموقعة بشكل منفصل مع تركيا والأمم المتحدة من جانب كل من روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب عبر موانئ الأخيرة المطلة على البحر الأسود.

وكتب بوريل في تغريدة الجمعة على (تويتر)، بعد دقائق من مراسم التوقيع، “اتفاق إستانبول اليوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح. ندعو إلى تنفيذه بسرعة”، مرحبا “بجهود الأمم المتحدة وتركيا” بهذا الصدد

وأضاف “يلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية”.

وحسب منسق السياسة الأوروبية، فإن “الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا تسبب في تعريض الملايين لخطر الجوع”.