إيطاليا: 155 وفاة بكوفيد وتسجيل 71 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 الصادرة مساء الجمعة (22 تموز/يوليو) تسجيل 155 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و71 ألفا و75 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم يرتفع عدد الأشخاص الذين حصد أرواحهم الوباء 170 ألفا و682.

وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات من 22% (المسجلة أمس) إلى 21%.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بخمسة مرضى ليبلغ 405، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (40 مريضا أقل) لتصل إجمالا إلى 10 آلاف و944.

وببلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء منذ بداية تفشي الوباء 18 مليونا و918 ألفا و895.

مجموع الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، يرتفع اليوم إلى 20 مليونا و539 ألفا و16.