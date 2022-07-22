سيناتور بحزب (إخوة إيطاليا): نقف دائما إلى جانب حلف شمال الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، أدولفو أورسو أن الحزب “يقف إلى جانب حلف شمال الأطلسي كما كان دائمًا منذ ولادة الجمهورية”، وقال “لا ينبغي علينا تقديم أي دليل على ذلك”.

وحسب استطلاعات توجهات الناخبين الصادرة قبل استقالة حكومة ماريو دراغي وإعلان الانتخابات المبكرة في 25 أيلول/سبتمبر القادم، يحتل حزب (إخوة إيطاليا)، بقيادة جورجا ميلوني والمحسوب على أقصى اليمين، موقع الصدارة يليه بفارق ضئيل الحزب الديمقراطي.

وقال أورسو، الذي يرأس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية، في تصريح صحفي الجمعة “في كل إجراء (برلماني) مهم انحاز الحزب دائما إلى جانب التحالف الأطلسي والديمقراطيات على عكس اليسار الإيطالي”.