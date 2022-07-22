دراغي يأمل بأن تشكل اتفاقية استانبول “خطوة نحو سلام مقبول لأوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- أشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى أن “الاتفاقيات الموقعة اليوم في إستانبول بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة هي أخبار ممتازة للمجتمع الدولي بأسره”.

ونوه رئيس الوزراء في مذكرة مساء الجمعة بأن “إيطاليا كانت قطعت التزامًا قويًا في الأشهر الأخيرة بدعم مبادرة الوساطة التركية مع الدور المركزي للأمم المتحدة”، وقال “نأمل أن تمثل هذه الاتفاقات خطوة أولى نحو آفاق ملموسة للسلام، وفق شروط مقبولة لأوكرانيا”.

ورأى دراغي “إن تحرير ملايين الأطنان من الحبوب التي لا تزال في موانئ البحر الأسود أمر ضروري للسماح لهذه الشحنات بالوصول إلى مواطني العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتجنب أزمة غذاء عالمية. وسيعتمد نجاح هذه الخطة على التنفيذ السريع والكامل للاتفاقيات الموقعة اليوم”.