دي مايو: تعيين المبعوث الاممي الجديد لليبيا خطوة حاسمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو على أنه ينبغي “التركيز في الأشهر المقبلة على مسألة تعيين المبعوث الأممي الخاص الجديد لليبيا”.

وقال دي مايو الثلاثاء خلال إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين بمجلسي النواب والشيوخ، “إنها خطوة حاسمة”، حيث “تعلمنا في السنوات الأخيرة أن تعيين مبعوث قوي للأمم المتحدة يسمح بوساطة حازمة وفعالة” بين الاطراف. وأضاف “لذلك سيكون من المهم للغاية إدارة الفترة الانتقالية إلى التعيين الجديد، بعد رحيل ستيفاني ويليامز عن الساحة، والتي أشكرها على العمل الذي قامت به”.

وأشار دي مايو إلى أن وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم من بين الأسماء المقترحة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقال “سنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية”، فعلى كل حال “إيطاليا ترى من الضروري أن يكون هناك مبعوث خاص على دراية تامة بالوضع في ليبيا وقادر على التوسط بين الأطراف”.