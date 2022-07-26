غويريني: مساهمة مستمرة باستقرار لبنان وانتعاشه المؤسساتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني استمرار بلاده بالسير قدماً على طريق المساهمة بالاستقرار والانتعاش المؤسساتي في لبنان.

وقال الوزير غويريني، خلال جلسة استماع الثلاثاء، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين بمجلسي النواب والشيوخ حول المهمات الدولية، إنه “في لبنان، تتواصل مساهمتنا ببعثة اليونيفيل، والتي ندعم فيها بتآزر وثيق، أنشطة البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان (MIBIL)، بمهمتها المحددة المتمثلة بالمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في إطار داخلي معقد”.

وأشار وزير الدفاع إلى الهدف الكامن وراء مساهمة بلاده العسكرية يتمثل بـ”تعزيز الانتعاش المؤسساتي في بلد يتمتع بموقع جغرافي ذو قيمة استراتيجية مطلقة”. واختتم بالقول إن “لبنان يفتح أمامنا الأبواب على منطقة الشرق الأوسط، ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لمصلحتنا الوطنية، سواء أكان من ناحية العلاقات التاريخية المتينة أم على صعيد إمدادات الطاقة”.