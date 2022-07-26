سالفيني: سأدعو برلسكوني وميلوني للتركيز على القضايا بدلا من منصب رئيس الوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه سيدعو شريكيه في يمين-الوسط، سيلفيو برلسكوني وجورجا ميلوني في اجتماع مشترك يوم غد الأربعاء إلى الحديث عن “القضايا” بدلا من “المجادلة” بشأن قيادة الحكومة القادمة، حال فوز التحالف الذي ستقوده الأحزاب الثلاثة في انتخابات 25 أيلول/سبتمبر القادم البرلمانية المبكرة.

وقال سالفيني في تصريحات إذاعية الثلاثاء “كلما قضينا وقت أقل في الجدل كلما كان ذلك أفضل. في اجتماع الغد سأدعو برلسكوني وميلوني للحديث عن القضايا والتركيز على فكرة إيطاليا المستقبل وعلى ما سنفعله اعتبارًا من 26 أيلول/سبتمبر”.

وبشأن الجدل مسألة اسناد منصب رئيس الوزراء، قال سالفيني “الإيطاليون هم من سيختار (رئيس الحكومة القادمة) ولا أرى سببا للتشكيك في التحالفات والبرامج. من ينال العدد الأكبر من الأصوات (داخل أحزاب التحالف) سيكون هو الفائز وعليه الاختيار. أنا لا أفهم أين المشكلة. بعد مرور ثلاث سنوات أصبح يمين الوسط أخيرا متراصا، ولا أفهم سبب قضاء أيام في نقاش حول من سيقود الحكومة ومن سيترشح في الدوائر الانتخابية. هذا مضيعة للوقت”.