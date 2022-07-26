إيطاليا تعلن السعي لإنهاء اعتمادها على امدادات الغاز الروسية قبل نهاية العام القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن وزير التحول البيئي في الحكومة الإيطالية روبرتو تشنغولاني أن بلاده ستنهي اعتمادها على امدادات الغاز الروسية قبل نهاية عام 2023.

وكانت الحكومة الإيطالية قد حددت في وقت سابق الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي بحلول النصف الثاني من عام 2024

وقال الوزير، متحدثًا في الجلسة العامة لمجلس شؤون الطاقة الأوروبي اليوم الثلاثاء “بحلول بداية فصل الشتاء، سنكون مستقلين تقريبًا عن الإمدادات الروسية وفي غضون العام المقبل سيكون الوضع آمنًا تمامًا، مع عدم وجود اعتماد كبير على روسيا”.

وكانت مذكرة مشتركة، صدرت منتصف الشهر الجاري عن وزارتي الخارجية والتحول البيئي، قد أكدت أن “عملية تنويع موردي الغاز الطبيعي لإيطاليا تستمر بنجاح” وذلك في إطار جهود روما للاستغناء عن الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأضافت المذكرة “لقد حصلت بلادنا على 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من الجزائر، بالإضافة إلى 21 مليار متر مكعب تم وضعها بالفعل على أساس الاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة”، واصفة ذلك بأنها “خطوة أخرى في الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة والتي، بفضل عمل المشغلين الإيطاليين، تضع البلاد في أمان، على المدى القصير بالفعل على جبهة إمدادات الغاز”.