الاتحاد الأوروبي يمدد لعام آخر إطار عقوباته على “مقوضي الديمقراطية” في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء أنه اعتمد قرارا يمدد لمدة سنة واحدة، حتى 31 تموز/ يوليو 2023، إطار الإجراءات التقييدية المستهدفة لمعالجة الوضع في لبنان.

ينص هذا الإطار، المعتمد منذ 30 تموز/يوليو 2021، على إمكانية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بـ” إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير”، وكذلك “إعاقة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بمن فيها الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية الهامة في القطاعين المصرفي والمالي”.

وتكمن هذه العقوبات في حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد اصول لأشخاص وكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة.

كمال تطال الاجراءات العقابية “سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، بقدر ما تكون الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال”.