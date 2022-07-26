إيطاليا: 253 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل 88 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 الصادرة مساء الثلاثاء (26 تموز/يوليو) تسجيل 253 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و88 ألفا و121 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

الوفيات أمس الاثنين كانت 104 وفاة والاصابات المؤكدة بلغت 23 ألفا و699 إصابة.

وبأرقام اليوم يرتفع عدد الأشخاص الذين حصد أرواحهم الوباء 171 ألفا و232.

وارتفع معدل الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 19.7 في المئة عن 19.3 في المئة المسجل أمس.

ووفق بيانات الوزارة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بـ8 مرضى ليبلغ 434، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بزيادة قدرها 43 مريضا) لتصل إجمالا إلى 11 ألفا و124.

وببلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء منذ بداية تفشي الوباء 19 مليونا 206 آلاف و168.

حصيلة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، ترتفع اليوم إلى 20 مليونا و772 ألفا و833.