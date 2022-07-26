رينزي: حتمية فوز ميلوني بالانتخابات قراءة متهورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار زعيم حزب (إيطاليا حية) السيناتور، ماتيو رينزي إلى أنه على الرغم من أن استطلاعات نوايا التصويت تعطي حزب (إخوة إيطاليا)، بقيادة جورجا ميلوني نسبة 25 في المئة من الأصوات في انتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية “إلا أن القول بأنها فازت بالفعل هو قراءة متهورة” للواقع السياسي.

وأضاف رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والمنشق عن الحزب الديمقراطي، في مقابلة مع (آدنكرونوس) “أود أن أقول لميلوني التي تتحدث عن تخفيض الضرائب أنها كانت جزءًا من حكومة زادت العبء الضريبي”. وأضاف “ينبغي الحكم على الناس من خلال النتائج وليس الشعارات”، مشيرا إلى أنه خلال رئاسته للحكومة (بين عامي 2014-2016) قام بتحقيق نتائج. وقال زعيم الحزب المحسوب على تيار الوسط، “لقد قمنا بالعديد والكثير من الإصلاحات. لقد أسفرت هذه الإصلاحات عن نتائج ملموسة وفرص عمل. مهمة السياسي ليست سرد قصص على (انستغرام) ولكن محاولة تغيير بلد”.

وأضاف رينزي، الذي لا تعطي استطلاعات توجهات الناخبين حزبه نسبة 3% المطلوبة لدخول البرلمان، “لا يجب أن تكون ساحة المعركة مع اليمين أيديولوجية، بل الواقع الملموس. سننتصر في مسألة الواقعية وليس الصراخ في وجه الخصم: هذه الإستراتيجية لم تنجح أبدًا حتى في زمن برلسكوني. الخصم لا يهزم بالشيطنة بل بالأفكار والشجاعة”.