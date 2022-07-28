دي مايو: التحالف بالانتخابات طبيعي وإبعاد المسؤولين عن اسقاط حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو معلقا على احتمال إقامة تحالف مع الحزب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية المقبلة، إنه “أمر طبيعي”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة الخميس: “أقول إن هذه الأزمة سببها أشخاص غير مسؤولين، ضحوا بمصالح الإيطاليين مقابل مصالح أحزابهم”. وأردف: “دعونا نتحد مع كل أولئك الذين حاولوا إنقاذ الحكومة وتجنب حدوث أزمة في شهر آب/أغسطس، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات على المواطنين”.

وأشار زعيم حزب “معا لأجل المستقبل”، إلى أنه “في هذا الصدد، هناك تحالف طبيعي”، والذي “يجب أن يستبعد المتطرفين الذين فضلوا أنفسهم وعمدوا إلى التضحية بمصلحة الوطن”.