دي مايو يدعو لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخبز والمعكرونة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سلع الاستهلاك اليومي الأساسية كالخبز والمعكرونة.

وقال الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة الخميس، إن “عربة التسوق باهظة الثمن بالنسبة للإيطاليين”، مبيناً أنه “أمام التضخم الذي وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1986، يجب علينا إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخبز والمعكرونة، وتخفيضها على اللحوم والأسماك والسلع المرتبطة بالأطفال، المستحضرات الصيدلانية والفواتير”.

وأضاف زعيم حزب “معا لأجل المستقبل”، أنه “بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نحاول تقليص حجم التضخم”. أما بشأن وضع سقف لأسعار الغاز على المستوى الأوروبي، فقد أكد أنه “سنبذل قصارى جهدنا، على الرغم من أننا نقوم حاليا بتمشية الأمور فقط، ولأن هذا الأمر يعني وقف المضاربة على أسعار الفواتير، التي خرجت عن نطاق السيطرة بسبب روسيا والمضاربين”.