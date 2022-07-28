إيطاليا: وصول 500 مهاجر إلى لامبيدوزا في غضون بضع ساعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن لا توقف لتدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، حيث تتواصل عمليات الإنزال بفضل الظروف المناخية الملائمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “ثماني عمليات إنزال تمت في تتابع سريع من مساء أمس، عندما وصل زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية إلى رصيف فافالورو وعلى متنه 70 شخصًا من بلدان جنوب الصحراء الكبرى”، والذين “تم اعتراضهم على متن قارب صغير طوله 12 مترًا على بعد حوالي 11 ميلًا بحرياً عن الجزيرة”.

وتابعت أنه “بعد ذلك بوقت قصير، وصل 24 مهاجراً آخرين إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، من بينهم 8 نساء وقاصر واحد: كانوا على متن قارب تعقبه رجال خفر السواحل”، والذين “أنقذوا أيضًا 62 مصريًا، جميعهم من رجال”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “عند حوالي الساعة 9:30 مساءً، كان الهبوط الأكبر، حيث وصل 124 مهاجراً، من بنيهم قاصر واحد، أوقفهم قارب دورية قوات الشرطة المالية على بعد حوالي 9 أميال بحرية عن ساحل لامبيدوزا”.

وأشارت المصادر إلى أن “آخر من وصل إلى الجزيرة يوم أمس، كان 29 رجلاً، جميعهم بالغون ومن أصل جنوب الصحراء، اعترضهم رجال الشرطة المالية على بعد حوالي عشرة أميال عن الجزيرة”، ثم “ساد الهدوء في عمليات الرسوّ لبضع ساعات فقط”.

واسترسلت: “في الواقع، عند حوالي الساعة 3 صباحًا، وصل زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل إلى رصيف فافالورو مع 88 مهاجراً، بينهم 4 نساء و3 قاصرين، تم اعتراضهم على بعد 6 أميال بحرية قبالة ساحل لامبيدوزا على متن قارب ترك يبحر على غير هدى”.

ولفتت المصادر إلى أن “رجال هيئة حماية الموانئ، تعقبوا 21 تونسيًا رسوا بعد فترة وجيزة”، وفي النهاية “أوقف عناصر الشرطة المالية 83 مهاجراً، بينهم 5 قاصرين على بعد حوالي نصف ميل بحري على قارب تم الاستيلاء عليه”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “بالنسبة للجميع، تم ترتيب النقل إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، والتي، على الرغم من عمليات النقل التي رتبتها محافظة أغريجينتو، بالاتفاق مع وزارة الداخلية الايطالية تستمر بلا هوادة، فلا يزال الوضع متفجر فيها”، ففي الواقع “تستضيف أكثر من 1500 شخصاً وسعتها تبلغ 350 محلاً فقط”.