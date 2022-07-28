المفوضية الأوروبية: إيطاليا محقة بمراقبة ما تفعله روسيا في افريقيا بمجال الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامير أن السلطات الإيطالية “محقة تماما” في “مراقبة ما تفعله روسيا” في مجال السياسة الخارجية وسياسة الطاقة، وذلك ردا على سؤال حول تطابق محطات زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقارة الأفريقية مع جولات سابقة لرئيس الوزراء ماريو دراغي والرئيس التنفيذي لمجموعة إيني للطاقة بحثا عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية.

وقال مامير، خلال مؤتمر صحفي، إنه على كل حال “ليس على المفوضية التعليق” على أنشطة دولة عضو، مذكرا بأن الجهاز التنفيذي الأوروبي لم “يقف مكتوف الأيدي” في إشارة إلى الاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع مصر وإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي على وجه التحديد.

وكانت صحيفة (ميلانو فينانتزا) المعنية بالشؤون الاقتصادية ذكرت في مقال أن رئاسة الوزراء الإيطالية “راقبت عن كثب” زيارة لافروف لإفريقيا، حيث هناك “مخاوف” من أن الكرملين سعى لتذكير الدول الأفريقية بأن العلاقات التجارية القوية مع موسكو، بما في ذلك الطاقة “معرضة للخطر” تمامًا في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا وأوروبا على توقيع اتفاقيات وعقود مع هذه الدول.