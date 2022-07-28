إيطاليا: ارتفاع ورادات قطاع الصناعة بنسبة 1.4٪ في أيار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا نمو حجم واردات الصناعة في أيار/مايو بنسبة 1.4٪، ومع طفرة برقمين على أساس سنوي.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الخميس، إن “الزيادة الصافية من العوامل الموسمية، بلغت نسبة 1.4٪، من الناحية الاقتصادية، مسجلة توجهاً إيجابياً في كلا السوقين المحلية بنسبة 1.5٪ والأجنبية بـ1.1٪”.

ووفقا للمعطيات، فـ”في الفترة من آذار/مارس إلى أيار/مايو 2022، نما مؤشر الواردات الإجمالي بنسبة 7.8٪ مقارنة بالربع السابق، عندما كان بنسبة 8.0٪ في السوق المحلية و7.3٪ في السوق الخارجية”. وبالإشارة إلى التجمعات الرئيسية للصناعات، “فقد سجلت المؤشرات المعدلة موسمياً في شهر أيار/مايو زيادات دورية بالنسبة للطاقة بنسبة 9.8٪ والسلع الوسيطة بـ2.4٪”.

وذكر التقرير أنه “بالمقابل، كان هناك انخفاض طفيف لواردات السلع الآلية بنسبة 1٪، والسلع الاستهلاكية بـ0.2٪”، مبيناً أنه “بعد التعديل وفقًا لتأثيرات التقويم إذ كان هناك 22 يوم عمل في أيار هذا العام مقابل 21 في 2021″، لذا “ينمو إجمالي حجم التداول من حيث الاتجاه بنسبة 23.6٪، مع زيادة بنسبة 24.2٪ في السوق المحلية و22.4٪ في السوق الخارجية”.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المصححة تبعا لتأثيرات التقويم التي تشير إلى التجمعات الرئيسية للصناعات، فـ”هناك زيادات ملحوظة في الاتجاه بالنسبة للطاقة بـ72.7٪، السلع الوسيطة بـ32.1٪ والسلع الاستهلاكية بنسبة 17.8٪”، مقابل “زيادة أكثر احتواء للسلع الرأسمالية بنسبة 8.8٪”.

واختتم بالقول إن “من المتوقع أن يسجل المؤشر المعدل موسمياً لحجم قطاع الصناعات التحويلية في الشهر ذاته، تراجعاً بنسبة 0.3٪، بينما أظهر حجم التداول المصحح تبعا لتأثيرات التقويم، نموًا بنسبة 5.9٪ على أساس الاتجاه”.