مسؤول أمني إيطالي: أوكرانيا جعلت حوض المتوسط جبهة مفتوحة بالنسبة لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مسؤول أمني إيطالي، أن “الجبهة الحقيقية التي انفتحت مع الصراع الأوكراني بالنسبة لبلادنا هي جبهة حوض المتوسط​​، والتي يجب أن يتركز هدفنا بشأنها في السعي للتعاون مع الدولة الأوروبية الكبرى الأخرى المطلة على بحرنا، أي فرنسا التي وقعنا معها معاهدة كويرينالي”.

وأشار عضو اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الايطالية (كوباسير) إنريكو بورغي، في تقرير أعده حول آفاق تطوير الدفاع الأوروبي المشترك والتعاون بين أجهزة المخابرات، إلى أن “القارة الأفريقية تُعدّ حاسمة في مختلف المجالات، كالطاقة أو الهجرة، وكلاهما أساسيان في مجال الحفاظ على الأمن الأوروبي والعالمي”.

وقال بورغي إن “تعزيز الظروف الأمنية في منطقة المتوسط ​​الموسعة، إلى جانب تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، يندرجان ضمن الأسباب الأساسية التي أدت إلى إطلاق آخر المهمات والعمليات”.