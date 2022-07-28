وزير الخارجية الأمريكي: نؤيد بقوة تطلعات الشعب التونسي للديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن الإدارة الامريكية “تؤيد بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي”.

وقال بلينكن في تغريدة على منصة (تويتر) إن “عملية إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الاربعاء أنه “أحيط علما” بالنتائج الأولية للاستفتاء الدستوري الذي أجري في تونس في 25 تموز/يوليو، والذي “كان الإقبال عليه منخفضا”.

كما نوهت المذكرة الصادرة عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل بـ”إن الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، أساسي لنجاح عملية تحافظ على المكتسبات الديمقراطية وأيضا ضروري للإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس”، حيث “تتوقف شرعية واستدامة تلك الإصلاحات عليها”.